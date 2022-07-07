Ставьте на киберспорт в рамках акции Case Go и выигрывайте топ-скины

Дата публикации: 07-07-2022

Ставки на киберспорт становятся все популярнее с каждым годом. Такие динамичные игры, как CS:GO, всегда интересно смотреть, они вызывают много эмоций и желания поддержать свои любимые команды. И потому букмекерская компания 1xBet запустила акцию Case Go к серии самых статусных турниров сезона, которые привлекают внимание многих фанатов по всему миру.

Чтобы принять участие в промо, достаточно выполнить несколько простых действий:

- авторизоваться или зарегистрироваться на 1xBet;

- согласиться на участие в бонусных акциях в личном кабинете;

- нажать на кнопку “Принять участие” на странице акции;

- делать ставки на турниры IEM Cologne, ESL Pro League 16, IEM Major Rio.

За каждую ставку по заданным параметрам игрокам будут начисляться акционные билеты. В акции участвуют ставки типа “одинар” размером от 4 долларов и с коэффициентом 1.6, а также ставки типа “экспресс” размером от 4 долларов с коэффициентами от 1,5 каждая. Каждая ставка в 4 долларов приносит 1 балл - и чем крупнее ставка, тем больше билетов получит игрок и тем выше будут его шансы на победу.

За баллы участники акции открывают кейс. Из каждого открытого кейса игрок получает билет на розыгрыш определённого приза. Призами в акции выступают различные скины для CS:GO.

В частности, по итогам IEM Cologne будут разыграны скины M4A1-S | Синий фосфор, AK-47 | Огненный змей, AWP | Градиент, Керамбит | Легенды и другие. С полным перечнем разыгрываемых скинов можно ознакомиться на странице акции.

Игроки, которые делают ставки на матчи с участием команд-партнеров 1xBet (на турнире в Кельне это MIBR и Team Spirit), получат удвоенное количество баллов за ставку.

На протяжении сезона пользователей ждут еще два этапа акции Case Go, а также финальный розыгрыш призов, который пройдет 15 ноября среди всех участников акции.

Ставьте на киберспорт на 1xBet и используйте шанс побороться за топ-скины!