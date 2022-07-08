ЦСКА претендует на полузащитника «Пармы»

Дата публикации: 08-07-2022

В Telegram-канале Ивана Карпова появилась информация, что ЦСКА начал переговоры по переходу Уилана Сиприена, принадлежащего «Парме». «Армейцы» надеются выкупить контракт хавбека.



Сиприен перешел в «Парму» прошлым летом. При этом сезон 2021/2022 он отыграл за «Нант» на правах аренды. В его активе 29 встреч за французскую команду (2 забитых мяча, 3 голевых паса). С «крестоносцами» Сиприен связан контрактом до июня 2025 года.



Ранее Карпов писал, что в летнее межсезонье ЦСКА планирует усилиться 2 центральными защитниками, а также приобрести одного футболиста в среднюю линию.



В настоящий момент у «красно-синих» имеются определенные проблемы с составом. В прошлом месяце москвичи по различным причинам потеряли сразу 12 игроков.