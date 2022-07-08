Опорник «РБ Лейпциг» Адамс перебрался в АПЛ

Дата публикации: 08-07-2022

«Лидс» объявил о подписании полузащитника сборной США и немецкого «Лейпцига» Тайлера Адамса. Информация об этом появилась на официальном сайте английского клуба.



23-летний футболист подписал с «павлинами» пятилетний контракт. Сумма трансфера не разглашается. Однако если верить «Transfermarkt», то опорник стоил «Лидсу» 17 000 000 евро.



Адамс начал свою карьеру в «Нью-Йорк Ред Буллз». В январе 2019 года его приобрел «Лейпциг». Всего за «быков» хавбек сыграл 103 матча.



Отметим, что Тайлер в течение карьеры уже дважды работал под руководством Джесси Марша. «Лидс» – это уже их третий общий клуб.



Этим летом «Лидс» пополнили: Бренден Ааронсон, Дарко Гьяби, Расмус Кристенсен и Марк Рока.