«Аякс» согласовал покупку Бергвейна

Дата публикации: 08-07-2022

«Аякс» договорился о покупке Стивена Бергвейна. Информацией поделилось издание «The Guardian».



«Тоттенхэм», владеющий правами на вингера, согласился продать голландца за 25,7 млн фунтов (30 млн евро). Трансфер предусматривает возможность получения бонусов в размере 2,1 млн фунтов (2,5 млн евро).



Медосмотр для «Аякса» Бергвейн должен пройти в течение ближайших суток, после этого он станет игроком амстердамцев. Примечательно, что контракт с «Аяксом» вингер согласовал еще в начале года. Однако зимой «Тоттенхэм» отказался продавать его.



Бергвейн перебрался в лондонскую команду в январе 2020 года из ПСВ. Клуб из Эйндховена заработал на переходе Бергвейна 30 000 000 евро. В минувшем сезоне в активе Стивена 32 игры за «шпор» (4 гола, 2 ассиста).