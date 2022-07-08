Клуб из Саудовской Аравии претендует на Крыховяка

Дата публикации: 08-07-2022

Карьера Гжегожа Крыховяка может продолжиться в Саудовской Аравии. Фабрицио Романо пишет, что поляк хочет уйти из «Краснодара» этим летом.



В услугах полузащитника заинтересован «Аль-Шабаб», который уже направил ему предложение. Решение по дальнейшему продолжению карьеры должен принять сам Крыховяк.



Состав «Краснодара» 32-летний футболист пополнил прошлым летом. В минувшем сезоне он провел за «быков» 15 поединков, в которых отметился 5 забитыми мячами и 2 голевыми передачами.



После зимнего перерыва Гжегож приостановил соглашение с «Краснодаром» и перебрался в АЕК, где в 9 играх забил 2 мяча и сделал 2 ассиста. В конце июня он вернулся в Россию. При этом агент Крыховяка заверил, что в планы его клиента не входит прекращение сотрудничества с «Краснодаром».