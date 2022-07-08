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«Боруссия» Д объявила о трансфере Аллера

Дата публикации: 08-07-2022

Дортмундская «Боруссия» на своем официальном сайте объявила о подписании нападающего «Аякса» Себастьена Аллера.

Контракт с игроком сборной Кот-д’Ивуара рассчитан на четыре года – до лета 2026. По данным СМИ, сумма трансфера составила 31 млн евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Аллер стал лучшим бомбардиром Эредивизи (21 гол) и забил 11 мячей за «Аякс» в Лиге чемпионов.

«Мы очень довольны тем, что смогли заполучить в свои ряды такого опытного бомбардира как Себастьен. Он уже знаком с Бундеслигой (защищал цвета «Айнтрахта») и имеет опыт выступлений в Лиге чемпионов. Надеемся, что с его появлением появится стабильность в атаке» - сказал спортивный директор «шмелей» Себастьян Кель.

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