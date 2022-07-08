Зиеш хочет перейти в «Милан» этим летом

Дата публикации: 08-07-2022

По информации Фабрицио Романо, Хаким Зиеш в летнее межсезонье может сменить «Челси» на «Милан». Инсайдер подчеркнул, что марокканец уже уведомил об этом руководство «россонери». Переговоры между клубами по трансферу хавбека продолжаются.



Ранее стало известно, что в «Милане» рассматривают Зиеша в качестве одной из приоритетных целей в летнее трансферное окно. При этом боссы итальянской команды уверены в успешном завершении переговоров.



Зиеш связан контрактными обязательствами с «Челси» до лета 2025 года. В завершившемся сезоне он выходил на поле в футболке лондонцев в 44 играх (8 забитых мячей, 5 ассистов).



Transfermarkt.de оценивает 29-летнего марокканца в 28 млн евро.