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«Лидс» покупает лучшего бомбардира «Фейеноорда» за 25 млн евро + бонусы

Дата публикации: 08-07-2022

«Лидс Юнайтед» усилится Луисом Синистеррой, ранее выступавшим за «Фейеноорд». Информацией поделился известный инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист отметил, что англичане уже договорились с Синистеррой по условиям личного соглашения. Клуб из Роттердама заработает на продаже своего вингера 25 млн евро. Дополнительно «Фейеноорд» сможет рассчитывать на бонусные выплаты. Сделку подтвердили источники, располагающие информацией по переговорам. О трансфере планируется объявить в скором времени.

В прошлом сезоне колумбиец блестяще проявил себя в составе «Фейеноорда», став лучшим снайпером команды. Он отличился 23 раза в 49 встречах.

Рыночная стоимость 23-летнего футболиста равняется 25 млн евро (источник – «Transfermarkt»).

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