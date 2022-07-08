«Зенит» предложил 15 млн евро за защитника «Галатасарая»

Дата публикации: 08-07-2022

Фабрицио Романо сообщает, что «Зенит» нацелился на центрального защитника «Галатасарая». Петербургская команда готова заплатить за Маркао 15 000 000 евро.



Среди конкурентов «Зенита» в споре за бразильца значится «Севилья». При этом испанцы согласны заплатить за него не более € 12 млн. Сам игрок хотел бы стать игроком «красно-белых». В настоящий момент переговоры по его трансферу продолжаются.



Состав «Галатасарая» Маркао пополнил в 2019 году. До этого он выступал за португальский «Шавеш». Сумма трансфера составила 4 миллиона евро. В завершившемся сезоне бразилец был задействован в 38 играх за турецкую команду во всех соревнованиях, отметившись 1 голом. Его контракт с «Галатасараем» действует до лета 2024 года.



Рыночная стоимость 26-летнего защитника составляет 14 млн евро.