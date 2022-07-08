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«Эвертон» не намерен продавать Гордона, несмотря на интерес «Тоттенхэма» и «Ньюкасла»

Дата публикации: 08-07-2022

Вингер «Эвертона» Энтони Гордон провел хороший прошлый сезон в английской Премьер-лиге, чем вызвал серьезный интерес со стороны других клубов. Однако, как сообщает «The Athletic», «ириски» не намерены расставаться со своим воспитанником и будут отклонять все предложения.

Ранее стало известно о том, что «Ньюкасл» готов предложить за 21-летнего футболиста 35 миллионов фунтов. Также ранее этим летом «Тоттенхэм» хотел подписать игрока вместе с Ришарлисоном, но получил от «мерсисайдцев» отказ.

По информации источника, всем заинтересованным в Гордоне клубам придется обратить внимание на другие варианты усиления своих составов, поскольку главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард категорически против продажи одаренного игрока.

По ходу сезона 21/22 Гордон провел за «Эвертон» 40 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 3 результативных паса.

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