«Бавария» готовит улучшенное предложение по 17-летнему таланту «Ренна»

Дата публикации: 08-07-2022

Матис Тель может присоединиться к действующему чемпиону Германии.



«Бавария», рассматривающая на трансферном рынке варианты на перспективу, обратила внимание на юного вингера Матиса Теля, права на которого принадлежат «Ренну».



Как сообщает журналист Кристиан Фальк, мюнхенский гранд уже делал предложение о 17-летнем игроке юношеской сборной Франции, предложив 7 миллионов евро плюс 10 млн в качестве бонусов, но оно было отклонено.



Однако, по информации источника, интерес «Баварии» к Телю не охладел, поэтому «красные» готовят «Ренну» новое улучшенное предложение.



Всего у вингера 79 сыгранных минут в десяти матчах за первую команду «красно-черных». Что касается сборной Франции U-18, то в ее составе он забил 5 голов в шести матчах.