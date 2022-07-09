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«Фулхэм» близок к подписанию Лено

Дата публикации: 09-07-2022

По данным «West London Sport», переговоры между «Фулхэмом» и «Арсеналом» по трансферу Бернда Лено близки к завершению. На его приобретении настаивает Марку Силва, возглавляющий «дачников».

Ранее СМИ писали, что немецкий голкипер хотел бы иметь больше игровой практики, чтобы попасть в заявку сборной Германии на мировое первенство в Катаре.

В «Арсенал» Лено перебрался из «Байера» в 2018 году. Срок действия контракта 30-летнего вратаря ограничен июнем 2023 года. В прошедшем сезоне он не был основным голкипером лондонцев. На счету футболиста всего 8 встреч в составе «канониров», в 3 из которых он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Рыночная стоимость вратаря составляет 9 млн евро («Transfermarkt»).

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