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«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Роналду

Дата публикации: 09-07-2022

«Sky Sports» утверждает, что в «МЮ» готовы рассмотреть предложения по Криштиану Роналду. Англичане хотят, чтобы решение по дальнейшему продолжению карьеры форвард принял сам.

Жорже Мендеш, представляющий интересы 37-летнего португальца, в последние несколько недель вел активные переговоры с различными командами, демонстрируя им «эффект Криштиану». Агент рассказывал, как с приходом звездного игрока охват аудитории в соцсетях и количество спонсоров, а также появлялись дополнительные преимущества.

Мендеш успел пообщаться с «Барселоной», «Челси», «Баварией» и «Наполи».

Ранее сообщалось, что Криштиану намерен уйти из «Ман Юнайтед» в летнее межсезонье. Соглашение португальца с клубом истекает в июне следующего года.

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