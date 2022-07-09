«Манчестер Юнайтед» готов выслушать предложения по Роналду

Дата публикации: 09-07-2022

«Sky Sports» утверждает, что в «МЮ» готовы рассмотреть предложения по Криштиану Роналду. Англичане хотят, чтобы решение по дальнейшему продолжению карьеры форвард принял сам.



Жорже Мендеш, представляющий интересы 37-летнего португальца, в последние несколько недель вел активные переговоры с различными командами, демонстрируя им «эффект Криштиану». Агент рассказывал, как с приходом звездного игрока охват аудитории в соцсетях и количество спонсоров, а также появлялись дополнительные преимущества.



Мендеш успел пообщаться с «Барселоной», «Челси», «Баварией» и «Наполи».



Ранее сообщалось, что Криштиану намерен уйти из «Ман Юнайтед» в летнее межсезонье. Соглашение португальца с клубом истекает в июне следующего года.