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«Ювентус» готов платить Кулибали 7 млн евро в год

Дата публикации: 09-07-2022

«Ювентус» хочет подписать Калиду Кулибали. Туринцы согласны платить сенегальцу годовую зарплату в 7 000 000 евро. Информацией в соцсети поделился Николо Скира.

Журналист подчеркнул, что «Ювентус» уже направил защитнику предложение по контракту со сроком действия до лета 2025 года. В Турине рассматривают Кулибали в качестве замены Маттейса де Лигта. Голландец, по всей видимости, покинет команду до закрытия трансферного окна.

Сенегалец связан контрактом с «Наполи» до лета 2023 года. Ранее центрбек уже отказывался от предложений «Ювентуса» и «Барселоны». СМИ писали, что Кулибали все устраивает в «Наполи», и он планирует завершить карьеру в составе неаполитанцев.

Рыночный ценник на Кулибали равняется 35 млн евро (по версии «Transfermarkt»).

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