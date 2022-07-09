«Ювентус» готов платить Кулибали 7 млн евро в год

Дата публикации: 09-07-2022

«Ювентус» хочет подписать Калиду Кулибали. Туринцы согласны платить сенегальцу годовую зарплату в 7 000 000 евро. Информацией в соцсети поделился Николо Скира.



Журналист подчеркнул, что «Ювентус» уже направил защитнику предложение по контракту со сроком действия до лета 2025 года. В Турине рассматривают Кулибали в качестве замены Маттейса де Лигта. Голландец, по всей видимости, покинет команду до закрытия трансферного окна.



Сенегалец связан контрактом с «Наполи» до лета 2023 года. Ранее центрбек уже отказывался от предложений «Ювентуса» и «Барселоны». СМИ писали, что Кулибали все устраивает в «Наполи», и он планирует завершить карьеру в составе неаполитанцев.



Рыночный ценник на Кулибали равняется 35 млн евро (по версии «Transfermarkt»).