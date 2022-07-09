«Арсенал» узнал, во сколько ему обойдется трансфер Гримальдо

Дата публикации: 09-07-2022

Стало известно, за сколько «Бенфика» готова отпустить Алекса Гримальдо. Ресурс «Sport Witness» пишет, что португальцы оценили своего защитника в 7,2 млн евро.



Среди претендентов на Гримальдо называется «Арсенал». «Пушкари» продолжают поиски левого защитника, а игрок «Бенфики» значится в трансферном списке лондонцев.



Гримальдо обучался футболу в академии «Барселоны». Однако за основу каталонцев он так и не сыграл, перебравшись в 2016 году в «Бенфику». Его контракт с португальской командой действует до лета 2023 года. В завершившемся сезоне в активе Гримальдо 47 матчей в составе «Бенфики» (6 забитых мячей, 9 результативных пасов).



Рыночная стоимость 26-летнего защитника – 20 млн евро (Transfermarkt.de).