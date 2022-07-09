«Челси» заинтересовался приобретением Деста

Дата публикации: 09-07-2022

«Челси» заинтересован в услугах Серджино Деста, правами на которого владеет «Барселона».



С крайними защитниками у «аристократов» в следующем сезоне могут возникнуть проблемы. Маркосом Алонсо и Сесаром Аспиликуэтой интересуется «Барселона», которая уже прорабатывает вариант с их трансферами. Бен Чилуэлл и Рис Джеймс много пропускают из-за повреждений.



Будущее Деста в каталонском клубе под большим вопросом, поскольку Хави, возглавляющий «сине-гранатовых», не рассматривает 21-летнего американца в качестве игрока основы. В «Барсе» готовы расстаться с защитником за 20 000 000 евро.



Контракт Деста с «Барселоной» истекает летом 2025 года. В минувшем сезоне на его счету 31 игра за (3 ассиста).



Источник – «Евро-футбол».