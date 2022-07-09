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«ПСЖ» назвал трансферную стоимость Наваса

Дата публикации: 09-07-2022

«Пари Сен-Жермен» назвал сумму компенсации за Кейлора Наваса. Издание «L’Équipe» сообщает, что парижане готовы отпустить голкипера за 10 млн евро.

С приходом нового тренерского штаба ситуация по вратарям в «ПСЖ» окончательно прояснилась. В качестве основного голкипера рассматривается Джанлуиджи Доннарумма, а Навас будет запасным. В связи с этим костариканец начал поиски нового места работы.

Соглашение 35-летнего вратаря с чемпионом Франции актуально до 30.06.2024. При этом в «ПСЖ» Навас получает 1 млн евро за сезон, что может оказаться серьезной проблемой для его потенциального работодателя.

В завершившемся сезоне костариканец провел за «красно-синих» 26 поединков (10 «сухих» матчей). Его рыночная стоимость составляет 8 миллионов евро.

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