«Вест Хэм» подписал лидера «Суонси»

Дата публикации: 09-07-2022

«Вест Хэм Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о приобретении одного из ключевых игроков «Суонси». Речь идет о полузащитнике Флинне Даунсе.



Футболист юношеской сборной Англии (U-20) подписал с «молотобойцами» долгосрочный контракт на пять лет – до лета 2027 с опцией продления на один год.



«Это просто фантастическое чувство. Я и подумать не мог, что однажды смогу стать частью клуба, за который болел с детства. Я рад быть здесь и не могу дождаться, чтобы начать играть за «Вест Хэм»», - приводит слова Даунса пресс-служба лондонского клуба.



По неофициальным данным, «Вест Хэм» заплатил «Суонси» за 23-летнего опорника 10,5 миллиона евро. На его счету в прошлом сезоне 38 матчей, один гол и два ассиста.