14:16 ()
Свернуть список

«Барселона» хочет снизить стоимость Кунде за счет Деста

Дата публикации: 09-07-2022

Каталонцы ищут все возможные пути выхода из затруднительного финансового положения.

О том, что «Барселона» не может свести концы в финансовом плане, было сказано уже достаточно много, так что «блаугранас» вынуждены при каждом случае собственной заинтересованности любым игроком искать пути для того, чтобы пригласить его в свои ряды.

Похожую ситуацию приходится наблюдать и в случае желания «Барсы» получить защитника андалузской «Севильи» Жюля Кунде.

60 млн евро – сумма, размер которой смог обеспокоить даже лондонский «Челси», и что уж говорить об испанском клубе, для которого этот объем средств пока неподъемный.

И пока «синие» сомневаются в выборе между защитником туринского «Ювентуса» Маттейсом де Лигтом и Кунде, «Барселона» пытается уговорить «Севилью» частично компенсировать потенциальные расходы за счет перехода собственного игрока.

Деста «сине-гранатовые» оценили в 30 000 000 евро, но пока неизвестно, заинтересованы ли «нервионцы» в таком обмене с доплатой в собственную пользу.

Американец в прошлом сезоне отыграл в 31 матче (3 ассиста).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close