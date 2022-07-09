«Барселона» хочет снизить стоимость Кунде за счет Деста

Дата публикации: 09-07-2022

Каталонцы ищут все возможные пути выхода из затруднительного финансового положения.



О том, что «Барселона» не может свести концы в финансовом плане, было сказано уже достаточно много, так что «блаугранас» вынуждены при каждом случае собственной заинтересованности любым игроком искать пути для того, чтобы пригласить его в свои ряды.



Похожую ситуацию приходится наблюдать и в случае желания «Барсы» получить защитника андалузской «Севильи» Жюля Кунде.



60 млн евро – сумма, размер которой смог обеспокоить даже лондонский «Челси», и что уж говорить об испанском клубе, для которого этот объем средств пока неподъемный.



И пока «синие» сомневаются в выборе между защитником туринского «Ювентуса» Маттейсом де Лигтом и Кунде, «Барселона» пытается уговорить «Севилью» частично компенсировать потенциальные расходы за счет перехода собственного игрока.



Деста «сине-гранатовые» оценили в 30 000 000 евро, но пока неизвестно, заинтересованы ли «нервионцы» в таком обмене с доплатой в собственную пользу.



Американец в прошлом сезоне отыграл в 31 матче (3 ассиста).