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«Челси» готов предложить 14 млн фунтов за Роналду

Дата публикации: 09-07-2022

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить свою карьеру в составе «Челси». Об этом сообщает «SPORTbilde».

По информации источника, руководство «синих» готово предложить 14 миллионов фунтов стерлингов (16,5 млн евро) за 37-летнего португальца.

Также отмечается, что такое решение было принято после переговоров между главным тренером Томасом Тухелем и новым владельцем клуба Тоддом Боули.

Ранее сообщалось, что Роналду пропустил уже четвертую тренировку под руководством Эрика тен Хага.

В прошлом сезоне Роналду провел 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 3 результативных паса.

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