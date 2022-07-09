«Челси» готов предложить 14 млн фунтов за Роналду

Дата публикации: 09-07-2022

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может продолжить свою карьеру в составе «Челси». Об этом сообщает «SPORTbilde».



По информации источника, руководство «синих» готово предложить 14 миллионов фунтов стерлингов (16,5 млн евро) за 37-летнего португальца.



Также отмечается, что такое решение было принято после переговоров между главным тренером Томасом Тухелем и новым владельцем клуба Тоддом Боули.



Ранее сообщалось, что Роналду пропустил уже четвертую тренировку под руководством Эрика тен Хага.



В прошлом сезоне Роналду провел 38 матчей, в которых забил 24 мяча и отдал 3 результативных паса.