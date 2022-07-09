«Ман Сити» хочет продлить контракт с Марезом

Дата публикации: 09-07-2022

«Манчестер Сити» хочет сохранить в своем составе Рияда Мареза. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.



По его информации, «горожане» предложат новый контракт 31-летнему алжирскому исполнителю. Действующее соглашение сторон актуально до лета 2023 года.



Кроме того, «Сити» в ближайшее время также начнет переговоры с Филом Фоденом и Родри.



Марез оказался на «Этихад Стэдиум» в 2018 году. До этого вингер защищал цвета «Лестера». В прошлом сезоне Рияд провел 47 матчей во всех турнирах: на его счету 24 забитых мяча и 9 голевых передач.



«Transfermarkt» оценивает алжирца в 35 000 000 евро.