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«Ман Сити» хочет продлить контракт с Марезом

Дата публикации: 09-07-2022

«Манчестер Сити» хочет сохранить в своем составе Рияда Мареза. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, «горожане» предложат новый контракт 31-летнему алжирскому исполнителю. Действующее соглашение сторон актуально до лета 2023 года.

Кроме того, «Сити» в ближайшее время также начнет переговоры с Филом Фоденом и Родри.

Марез оказался на «Этихад Стэдиум» в 2018 году. До этого вингер защищал цвета «Лестера». В прошлом сезоне Рияд провел 47 матчей во всех турнирах: на его счету 24 забитых мяча и 9 голевых передач.

«Transfermarkt» оценивает алжирца в 35 000 000 евро.

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