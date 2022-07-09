Агент Магнуссона рассказал, почему футболист не принял предложение ЦСКА

Дата публикации: 09-07-2022

Мартин Далин, представляющий интересы Хердура Магнуссона, рассказал о причинах отклонения его клиентом предложения ЦСКА о заключении нового контракта.



«Хердур ответил отказом на предложение ЦСКА о продлении сотрудничества. В московском клубе он выступать не будет. Предложение со стороны ЦСКА нас не устроило», - сообщил агент Микеле Антонову из «Чемпионата».



Ранее СМИ писали, что исландец, соглашение которого с «армейцами» было рассчитано до лета 2022 года, может продолжить выступление в РПЛ. Помимо ЦСКА, защитник имел предложения от «Базеля» (Швейцария), «Аугсбурга» (Германия) и «Страсбурга» (Франция).



В стан «красно-синих» Хердур перебрался в 2018 году. Всего на счету 29-летнего футболиста 93 игры за ЦСКА (5 голов, 1 ассист).