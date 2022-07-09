Официально: Ди Мария – игрок «Ювентуса»

Дата публикации: 09-07-2022

«Ювентус» продолжает работу над усилением состава в летнее трансферное окно.



Как сообщает официальный сайт туринцев, клуб подписал контракт с аргентинским вингером Анхелем Ди Марией.



«Бьянконери» не разглашают подробности сделки, но ранее утверждалось, что соглашение между сторонами будет рассчитано на год.



Отметим, что футболист достался итальянскому клубу бесплатно, поскольку у него истек контракт с «ПСЖ», цвета которого Анхель защищал с 2015 года.



В прошлом сезоне Ди Мария был задействован в 31 матче. В них он забил пять голов и отдал девять результативных передач.



«Transfermarkt» оценивает аргентинца в 12 000 000 евро.