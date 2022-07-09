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Официально: Ди Мария – игрок «Ювентуса»

Дата публикации: 09-07-2022

«Ювентус» продолжает работу над усилением состава в летнее трансферное окно.

Как сообщает официальный сайт туринцев, клуб подписал контракт с аргентинским вингером Анхелем Ди Марией.

«Бьянконери» не разглашают подробности сделки, но ранее утверждалось, что соглашение между сторонами будет рассчитано на год.

Отметим, что футболист достался итальянскому клубу бесплатно, поскольку у него истек контракт с «ПСЖ», цвета которого Анхель защищал с 2015 года.

В прошлом сезоне Ди Мария был задействован в 31 матче. В них он забил пять голов и отдал девять результативных передач.

«Transfermarkt» оценивает аргентинца в 12 000 000 евро.

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