«Вильярреал» объявил о возвращении в клуб Пепе Рейны

Дата публикации: 09-07-2022

В пресс-службе «Вильярреала» сообщили, что клуб подписал Пепе Рейну.



К «жёлтой субмарине» возрастной голкипер присоединился в статусе свободного агента, поскольку его контракт с «Лацио» истек. Трудовой договор Рейны с испанским клубом будет действовать до следующего лета. Презентация 39-летнего стража ворот состоится 11-го июля.



В различное время Рейна защищал цвета «Милана», «Баварии», «Ливерпуля», «Барселоны», «Астон Виллы» и «Наполи». В 2002-2005 году вратарь был игроком «Вильярреала».



Прошлый сезон футболист провел в «Лацио». На счету Пепе 17 встреч за римскую команду (3 «сухих» поединка).



За сборную Испании Рейна провел 38 матчей, выиграв вместе с ней ЧМ-2010, ЧЕ-2008 и ЧЕ-2012.