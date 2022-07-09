«Тоттенхэм» объявил о переходе Лангле

Дата публикации: 09-07-2022

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» посредством своего официального сайта объявил о появлении в команде очередного новичка. Речь идет о защитнике «Барселоны» Клемане Лангле.



Известно, что за команду Антонио Конте французский игрок будет выступать на правах аренды до конца сезона 22/23. О возможном выкупе пресс-служба «шпор» не пишет.



В минувшей кампании Клеман сыграл за каталонцев 29 матчей во всех соревнованиях, в которых отличился 1 голевым пасом.



До «Барселоны», Лангле представлял такие клубы как «Нанси» и «Севилья».



За сборную Франции, куда центрдеф вызывается с 2019 года, он провел 15 встреч.



Ориентировочная стоимость Лангле на трансферном рынке составляет € 12 млн.