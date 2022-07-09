«ПСЖ» стал ближе к трансферу Скамакки

Дата публикации: 09-07-2022

Фабрицио Романо пишет, что «Пари Сен-Жермен» почти договорился о переходе Джанлуки Скамакки, выступающего за «Сассуоло».



Парижане готовы заплатить за форварда 40 млн евро. Представители французского гранда активно обсуждают с «Сассуоло» условия перехода. Основной проблемой на данный момент является размер компенсации за игрока. Итальянцы хотят получить за него 50 000 000 евро.



Для Скамакки «красно-синие» подготовили 5-летнее соглашение с годовой зарплатой в 3,5 млн евро.



Нападающий обучался футболу в системах «Лацио» и «Ромы». За «Сассуоло» он выступает с 2017 года. В минувшем сезоне в активе Джанлуки 16 голов и 1 результативный пас в 38 играх. Его контракт с клубом истекает летом 2026 года.



Рыночный ценник на 23-летнего итальянца составляет 30 млн евро (Transfermarkt.de).