Йович подпишет контракт с «Фиорентиной» по схеме «2+1»

Дата публикации: 09-07-2022

Лука Йович в скором времени станет игроком «Фиорентины». Информацией поделился Джанлука Ди Марцио.



Инсайдер отметил, что медосмотр центрфорварда состоится в эти выходные, затем он подпишет соглашение с «фиалками». Контракт с итальянской командой будет заключен по формуле «2+1».



«Реал», владеющий правами на серба, в случае его последующей продажи получит 50% от суммы трансфера. Размер компенсации, которую выплатит мадридцам «Фиорентина», не раскрывается.



В «Реал» Йович перебрался 3 года назад за 63 млн евро. Его контракт с «галактикос» действовал до лета 2025 года. В завершившемся сезоне он провел всего 19 встреч (1 забитый мяч, 3 голевых паса). Игра серба не убедила тренерский штаб и руководство клуба, и с ним решили расстаться.