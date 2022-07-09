«Атлетико» усилился бразильцем из чемпионата Португалии

Дата публикации: 09-07-2022

Карьера Самуэля Лину, ранее выступавшего за «Жил Висенте», продолжится в «Атлетико». Информация о подписании соглашения с вингером португальской команды появилась на сайте «матрасников».



Контракт Лину с мадридцами будет действовать до июня 2027 года. По информации портала Transfermarkt.de, сумма трансфера составила 6,5 млн евро.



Карьера 22-летнего бразильца начиналась на родине в клубе «Сан-Бернардо». Состав «Жил Висенте» Лину пополнил в 2019 году и вскоре дебютировал в чемпионате Португалии. В завершившемся сезоне вингер выходил на поле в 37 играх, отметившись 13 забитыми мячами и 5 голевыми пасами.



Рыночная стоимость бразильского исполнителя – 7 млн евро (Transfermarkt.de).