«Арсенал» готов побороться за Пакета

Дата публикации: 09-07-2022

«Арсенал» планирует усилиться Лукасом Пакета из «Лиона». Среди конкурентов «пушкарей» в споре за атакующего полузащитника значится «Ньюкасл».



Подробности переговоров по трансферу футболиста опубликовал ресурс «Media Foot». Сообщается, что «Ньюкасл» готов выложить за Пакета 40 млн евро. Лондонцы намерены предложить более солидную компенсацию. Микелю Артете, возглавляющему «Арсенал», импонируют игровые качества хавбека «Лиона».



Французский клуб готов расстаться со своим игроком за 50 000 000 евро.



«Лион» выкупил права на Пакета у «Милана» в 2020 году, заплатив за него 20 млн евро. В минувшем сезоне на счету 24-летнего бразильца 43 поединка. В них он стал автором 11 забитых мячей и 7 голевых передач. Контракт Лукаса с «Лионом» действует до конца июня 2025 года.