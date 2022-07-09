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«Шахтер» хочет получить от ФИФА компенсацию в размере 50 млн евро

Дата публикации: 09-07-2022

Донецкий «Шахтер» обратится в суд из-за правила ФИФА предоставлять право легионерам приостанавливать свои контракты с украинскими клубами.

Как сообщает Игорь Цыганик, «горняки» рассчитывают получить от международной федерации футбола сумму в размере 50 000 000 евро.

Претензия клуба достаточно логична – «Если ФИФА защищает права игроков, то должна защищать права и футбольных клубов, угодивших в сложную ситуацию».

То есть «Шахтер», в перспективе, мог бы заработать солидную сумму на идущих в аренду игроках или покидающих клуб свободными агентами.

Отмечается, что «горняки» надеются утрясти данный вопрос с ФИФА до суда. В случае положительного исхода, последовать примеру «Шахтера» могут и другие представители украинского футбола.

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