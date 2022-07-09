«Манчестер Юнайтед» заинтересован в нападающем «Лейпцига» Бробби

Дата публикации: 09-07-2022

Главный тренер «МЮ» хочет пригласить в команду бывшего подопечного.



«Красные дьяволы» ищут нового бомбардира на фоне слухов о возможном уходе Криштиану Роналду. Один из возможных вариантов на усиление звена атаки – форвард «РБ Лейпциг» Брайан Бробби. Об этом утверждает авторитетный таблоид «Bild».



Футболист не видит себя в немецком клубе и хочет покинуть его. По этой причине он выступал за «Аякс» на правах аренды в прошлом сезоне.



Отмечается, что наставник «манкунианцев» Эрик Тэн Хаг уже контактировал с Бробби. Ему нравится стиль игры 20-летнего футболиста.



Бробби – воспитанник академии «Аякса». В сезоне 2021/22 он отыграл за свой бывший клуб 11 матчей (7 голов и 1 ассист).