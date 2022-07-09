Стерлинг станет одним из самых высокооплачиваемых футболистов АПЛ
Дата публикации: 09-07-2022
Вингер сборной Англии близок к смене клубной прописки.
Рахим Стерлинг в ближайшее время станет игроком лондонского «Челси». Как сообщает журналист Мэтт Лоу, 27-летний крайний атакующий полузащитник станет одним из трех самых высокооплачиваемых футболистов английской Премьер-лиги.
Стерлинг будет зарабатывать в «Челси» более 300 тысяч фунтов (~ 355 000 евро) в неделю.
Лоу не называет самых высокооплачиваемых игроков чемпионата Англии, но можно предположить, что это Криштиану Роналду («МЮ») и Мохамед Салах («Ливерпуль»).
Ранее стало известно, что Стерлинг подпишет трудовой договор с «синими» на пять лет с опцией продления еще на один сезон.