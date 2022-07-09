«Ростов» объявил о заключении контракта с Комличенко

Дата публикации: 09-07-2022

В пресс-службе «Ростова» сообщили о переходе Николая Комличенко. Экс-форвард «Динамо» подписал с клубом договор со сроком действия до июня 2026 года. По данным «Transfermarkt», сумма трансфера составила 1,5 млн евро.



«Рады снова приветствовать Комличенко в «Ростове». Желаем Николаю забитых мячей, побед и хорошей игры!», - такими словами отметила пресс-служба «Ростова» возвращение нападающего.



Сезон 21/22 Комличенко провел в «Ростове» в рамках арендного соглашения. В активе 27-летнего футболиста 8 голов и 3 результативных паса в 29 встречах.



«Transfermarkt» оценивает россиянина в 3 млн евро.



Ранее правами на Комличенко владело «Динамо», выкупившее контракт игрока в январе 2020 года. Его трансфер обошелся москвичам в 3,5 млн евро.