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Руни может вернуться в MLS в роли тренера «Ди Си Юнайтед»

Дата публикации: 09-07-2022

Тренерская карьера Уэйна Руни может продолжиться в MLS. Об этом сообщило издание «The Times».

Экс-форвард «МЮ», ранее покинувший «Дерби Каунти», может встать у руля «Ди Си Юнайтед». В Вашингтоне в настоящий момент активно ищут специалиста, который придет на смену Чаду Эштону, работающему в команде с апреля в качестве исполняющего обязанности наставника клуба. Примечательно, что в 2018-2020 годах Руни выступал за «Ди Си Юнайтед» как игрок.

«Мы обсуждали возможность сотрудничества с командами из Англии и из-за рубежа, заинтересованными в услугах Уэйна», - заявил агент специалиста.

Журналист из Америки Стивен Гофф в своем «Twitter» подтвердил, что у Руни и его агента отличные отношения с «Ди Си Юнайтед».

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