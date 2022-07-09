Руни может вернуться в MLS в роли тренера «Ди Си Юнайтед»

Дата публикации: 09-07-2022

Тренерская карьера Уэйна Руни может продолжиться в MLS. Об этом сообщило издание «The Times».



Экс-форвард «МЮ», ранее покинувший «Дерби Каунти», может встать у руля «Ди Си Юнайтед». В Вашингтоне в настоящий момент активно ищут специалиста, который придет на смену Чаду Эштону, работающему в команде с апреля в качестве исполняющего обязанности наставника клуба. Примечательно, что в 2018-2020 годах Руни выступал за «Ди Си Юнайтед» как игрок.



«Мы обсуждали возможность сотрудничества с командами из Англии и из-за рубежа, заинтересованными в услугах Уэйна», - заявил агент специалиста.



Журналист из Америки Стивен Гофф в своем «Twitter» подтвердил, что у Руни и его агента отличные отношения с «Ди Си Юнайтед».