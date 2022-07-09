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«Динамо» хочет усилиться игроком молодежной сборной Парагвая

Дата публикации: 09-07-2022

По информации «Матч ТВ», «Динамо» интересуется Роберто Фернандесом, принадлежащим «Гуарани» (Асунсьон). Парагваец играет на позиции центрального защитника, но может закрыть и левый фланг обороны. Информация о сумме трансфера и деталях возможного перехода не раскрывается.

В московской команде игрока рассматривают в качестве замены Фабиана Бальбуэна. Последний в скором времени может уйти из «Динамо». Интерес к Бальбуэна проявляют бразильские «Фламенго» и «Коринтианс».

В завершившемся сезоне Фернандес провел за «Гуарани» 20 поединков, в которых отметился 1 забитым мячом. Рыночная стоимость 22-летнего центрдефа равняется 1,3 млн евро (Transfermarkt.de).

Фернандес вызывается в парагвайскую молодежку (U23).

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