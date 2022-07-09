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«Интер» отказался снижать цену на Шкриниара для «ПСЖ»

Дата публикации: 09-07-2022

Итальянский клуб не готов идти на уступки.

«Пари Сен-Жермен» не оставляет попыток подписать защитника «Интера» Милана Шкриниара в текущее трансферное окно.

Как сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио, стороны провели очередной раунд переговоров. Руководство «нерадзурри» сообщило своим парижским коллегам, что снижать цену на центрбека не будет.

Ранее «ПСЖ» предложил за словацкого футболиста 65 млн евро. Утверждается, что «Интер» может устроить сумма в размере 70 000 000 евро плюс бонусы.

В прошлом сезоне Шкриниар провел за клуб 48 матчей, забил 4 гола и заработал 5 предупреждений.

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