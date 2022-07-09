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Моуринью хочет видеть Заа в «Роме»

Дата публикации: 09-07-2022

Жозе Моуринью, возглавляющий «Рому», настаивает на покупке Вильфрида Заа, выступающего за «Кристал Пэлас». Информацией поделился ресурс «Goal».

Ранее СМИ писали, что представители ивуарийца уже обсуждали с «Ромой» возможность сотрудничества. Однако с подписанием вингера «Кристал Пэлас» у римлян могут возникнуть проблемы. Чтобы заполучить Заа, клубу необходимо будет продать нескольких футболистов.

Заа связан трудовыми отношениями с «Кристал Пэлас» до лета 2023 года. В завершившемся сезоне в активе 29-летнего игрока 37 встреч за английскую команду (15 забитых мячей, 2 результативных паса). Ориентировочная стоимость ивуарийца – 38 миллионов евро.

В национальную сборную Уилфрид вызывается с 2017 года.

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