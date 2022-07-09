«Реал» назначил сумму отступных за Асенсио и Себальоса

Дата публикации: 09-07-2022

«Реал» назвал сумму компенсации, которую он рассчитывает получить за Дани Себальоса и Марко Асенсио.



По данным «ABC», для Асенсио важно чаще выходить на поле. Однако Карло Анчелотти, возглавляющий мадридцев, не может гарантировать ему этого. Официальных предложений по Асенсио пока нет. При этом «сливочные» готовы отпустить вингера за 50 млн евро.



Себальос надеется попасть на ЧМ-2022 в составе испанской сборной. Для этого ему нужно больше игровой практики, ради которой он готов уйти из «Реала». Футболисту интересен вариант с «Бетисом». За своего хавбека «галактикос» хотят получить 15 000 000 евро. Если продать Дани до конца лета не удастся, то «Реал» будет настаивать на переподписании контракта с игроком, чтобы не отпустить его через год бесплатно.