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«МЮ» не продаст Роналду, несмотря на интерес к Дибале

Дата публикации: 09-07-2022

Ресурс «ESPN» утверждает, что «Ман Юнайтед» были предложены услуги Пауло Дибалы. Агенты форварда намерены привлечь внимание клубов из АПЛ, включая «манкунианцев».

В Манчестере готовы рассмотреть вариант с подписанием Дибалы. При этом позиция клуба в отношении Криштиану Роналду не поменяется. «Красные дьяволы» не намерены расставаться с португальцем в это межсезонье.

В минувшей кампании Дибала выступал за «Ювентус». В составе туринцев 28-летний аргентинец провел 39 игр, отметившись 15 голами и 6 результативными пасами. 30-го июня контракт Пауло с «бьянконери» истек, и он покинул команду.

В активе Роналду в прошлом сезоне 39 встреч за «МЮ» (24 забитых мяча, 3 ассиста). Соглашение 37-летнего португальца с клубом истекает в следующем году.

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