«Барселона» улучшит предложение по Левандовски

Дата публикации: 09-07-2022

«Барселона» изо всех сил пытается приобрести Роберта Левандовски.



Как утверждает Sport1.de, каталонский клуб готов удовлетворить запросы «Баварии», заплатив за центрфорварда необходимые 50 000 000 евро. Однако есть проблема: руководство действующего чемпиона Германии пока не видит на трансферном рынке футболиста, который сумел бы заменить Левандовски.



Сам поляк полон желания переехать в Испанию, но не будет обострять конфликт с мюнхенским клубом путем отказа от работы.



Левандовски защищает цвета «Баварии» с 2014 года. В прошлом сезоне он провел 34 матча в Бундеслиге. В них он забил 35 голов и отдал 3 ассиста.



Напомним, что действующее соглашение 33-летнего поляка с «Баварией» в силе до 30.06.2023.