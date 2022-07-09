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Санчеш не хочет переходить в «Милан»

Дата публикации: 09-07-2022

Португальский полузащитник не считает итальянский клуб приоритетным вариантом.

Ренату Санчеш после успешного сезона в чемпионате Франции в составе «Лилля» заинтересовал «Милан» и «Пари Сен-Жермен».

Согласно сведениям, которыми располагает издание «Record», португальский футболист отказывается переходить в итальянскую команду на фоне интереса парижан.

Ранее в СМИ появилась информация, что 24-летний хавбек уже согласовал условия личного контракта с «ПСЖ».

«Лилль» выкупил права на игрока у «Баварии» в 2019 году. Сумма сделки – 20 000 000 евро. Сегодня Санчес оценивается в € 28 млн. Его трудовой договор с «догами» истекает следующим летом.

В сезоне-2021/22 Санчеш провел 32 встречи за «Лилль» во всех турнирах (2 гола и 5 результативных передач).

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