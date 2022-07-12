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«Барселона» продаст Тринкана всего за 10 млн евро

Дата публикации: 12-07-2022

Николо Скира сообщает, что «Барселона» готова отпустить Франсиску Тринкана в «Спортинг» за 10 млн евро. В контракте между клубами будут прописаны условия обратного выкупа. С португальской командой вингер подпишет соглашение сроком на 5 лет.

Тринкан обучался футболу в академии «Браги». «Барселона» выкупила права на португальца в 2020 году, заплатив за него 31 млн евро. Летом 2021 года игрок отправился в аренду в «Вулверхэмптон». В завершившемся сезоне на счету Тринкана 30 встреч в составе английского клуба (3 забитых мяча, 1 результативная передача).

Рыночная стоимость 22-летнего Франсиску составляет 20 млн евро («Transfermarkt»).

В сборную Португалии Тринкан вызывается с 2020 года.

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