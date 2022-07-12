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«Лацио» согласовал приобретение вратаря «Гранады»

Дата публикации: 12-07-2022

«Лацио» договорился о переходе Луиша Машимиану, права на которого принадлежат «Гранаде». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его данным, за 23-летнего футболиста «орлы» заплатят 10 миллионов евро и 500 тысяч в качестве бонусов.

Контракт португальского голкипера с «Лацио» будет рассчитан до 2027 года. На этой неделе состоится медицинское обследование.

Машимиану является воспитанником «Браги» и «Спортинга». За испанский клуб он выступает с 2021 года. В прошлом сезоне Луиш провел 35 матчей, в которых восемь раз отстоял на ноль и пропустил 55 голов.

«Transfermarkt» оценивает игрока в 12 000 000 евро.

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