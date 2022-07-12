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Вингер «Реала» может стать игроком «Ньюкасла»

Дата публикации: 12-07-2022

Марко Асенсио, принадлежащий «Реалу», может перебраться в «Ньюкасл». Информацией поделился ресурс «AS».

«Сороки» заинтересованы в приобретении вингера мадридцев и намерены сделать его одним из ключевых игроков долгосрочного проекта.

Асенсио воспитывался в академии «Мальорки». В «Реал» он перебрался в 2015 году. Текущее соглашение футболиста со «сливочными» действует до июня 2023 года. В прошедшем сезоне в активе 26-летнего испанца 42 встречи, в которых он отметился 12 голами и 2 результативными пасами.

Рыночный ценник на Асенсио составляет 40 млн евро (источник – Transfermarkt.de).

Ранее СМИ писали, что подопечный «Реала» интересен «Ливерпулю», «Манчестер Юнайтед», «Милану» и «Челси».

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