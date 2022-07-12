16:04 ()
Свернуть список

«Бавария» продаст Юпамекано, если подпишет де Лигта

Дата публикации: 12-07-2022

Ресурс «90 минут» пишет, что «Бавария» рассматривает вариант с продажей Деотшанкюля Юпамекано. Мюнхенцы могут расстаться с защитником, если клубу удастся закрыть сделку по переходу Маттейса де Лигта.

Юпамекано рассчитывает выступить на грядущем ЧМ. Француз опасается, что если команда пополнится новыми защитниками, то его игровое время в составе немецкого гранда может существенно сократиться.

Источник отмечает, что основным претендентом на Юпамекано является «Челси». Лондонцы, потерявшие в летнее межсезонье 2 защитников, нуждаются в усилении оборонительной линии.

Юпамекано связан контрактом с «Баварией» до лета 2026 года. В случае продажи своего футболиста «красные» надеются получить за него не меньше 50 млн евро.

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2022
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close