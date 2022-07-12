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Роналду может стать одноклубником Месси в «ПСЖ»

Дата публикации: 12-07-2022

Педру Алмейда рассказал в соцсети, что Криштиану Роналду может перебраться в Париж.

Инсайдер отметил, что Луис Кампос, являющийся спортивным директором «ПСЖ», ведет переговоры по его трансферу с Жорже Мендешом, работающим с португальцем. Если сделка состоится, то в атаке парижской команды Криштиану составит тандем с Месси.

Ранее сообщалось, что Роналду не будет в составе «Манчестер Юнайтед» на предсезонном турнире в Бангкоке. Звездному нападающему предоставили дополнительный отпуск.

Ресурс «ESPN» утверждает, что «манкунианцы» не будут удерживать Роналду при условии, что он не станет игроком другой команды из АПЛ.

Криштиану перебрался на «Олд Траффорд» прошлым летом. В минувшем сезоне на его счету 37 игр (24 гола, 3 ассиста).

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