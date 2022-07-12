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«Сити» подпишет защитника «Лейпцига» Гвардиола в случае продажи Аке

Дата публикации: 12-07-2022

«Ман Сити» заинтересован в услугах защитника «РБ Лейпциг». Речь идет о Йошко Гвардиоле. Фабрицио Романо сообщает, что «горожане» попытаются подписать хорвата в случае ухода Натана Аке.

С 2010 года Гвардиол находился в системе загребского «Динамо». «Лейпциг» выкупил права на центрдефа в июле 2021 года. Трансфер обошелся немецкой команде в 18,8 млн евро. В минувшем сезоне 20-летний футболист провел за «быков» 45 встреч, в которых отметился 2 забитыми мячами и 3 голевыми передачами.

Контракт Гвардиола с клубом истекает летом 2026 года. Рыночная стоимость защитника составляет 35 млн евро (по версии Transfermarkt.de).

В сборную Хорватии Гвардиол вызывается с 2021 года. В его активе 10 игр за национальную команду.

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