Вендел готовится к переходу из «Зенита» во «Фламенго»

Дата публикации: 12-07-2022

Вендел, по всей видимости, покинет «Зенит». По информации ресурса «Ge Flamengo», хавбек может отправиться в аренду во «Фламенго». В этом случае его контракт с петербургской командой будет приостановлен.



В «Paparazzo Rubro-Negro» появилась информация, что бразилец уже приступил к организации переезда на родину. После победы в Суперкубке Вендел написал в соцсети «задача выполнена». Многие восприняли это как начало активной стадии переговоров о переходе. Примечательно, что после встречи со «Спартаком» полузащитник в микст-зоне отметил, что не планирует покидать «Зенит».



В Санкт-Петербург Вендел перебрался в 2020 году. В сезоне 21/22 в активе 24-летнего бразильского исполнителя 4 гола и 5 ассистов в 35 встречах за «сине-бело-голубых». Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года.