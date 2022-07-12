«Интер» попытается арендовать Бремера у «Торино»

Дата публикации: 12-07-2022

Миланский «Интернационале» продолжает предпринимать попытки заполучить Глейсона Бремера в свой состав. Такой информацией поделился журналист Никола Скира.



Согласно источнику, «нерадзурри» предлагают «Торино» годовую аренду центрального защитника с правом выкупа за 28-30 миллионов евро.



«Торино» же планирует выручить за бразильца как минимум 40 000 000 евро и включить в аренду 19-летнего хавбека «Интера» Чезаре Казадеи.



Ранее стало известно, что Бремер уже согласовал личный контракт с командой Симоне Индзаги до лета 2027 года.



В сезоне 21/22 защитник поучаствовал в 33 матчах, в которых забил 3 гола и отдал 1 ассист.