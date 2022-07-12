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«Бавария» не заинтересована в услугах Кейна

Дата публикации: 12-07-2022

Мюнхенский клуб не рассматривает английского нападающего.

««Бавария» не проявляла интереса к Гарри Кейну в это трансферное окно», - заявил авторитетный немецкий журналист Кристиан Фальк.

Таким образом, немецкий журналист опроверг слухи, что клуб из Мюнхена может заменить Роберта Левандовски бомбардиром сборной Англии, которого активно пытается приобрести «Барселона».

Напомним, что прошлым летом Кейн хотел покинуть «Тоттенхэм Хотспур» и перейти в «Манчестер Сити», однако «шпоры» отказались вести переговоры с «горожанами».

По ходу сезоне 2021/2022 28-летний нападающий сыграл 50 игр во всех турнирах: на его счету 27 голов и 10 результативных передач.

Согласно оценке экспертов «Transfermarkt» на сегодняшний день Гарри Кейн стоит около 90 млн евро.

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